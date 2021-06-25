В Майами под завалами ищут почти 100 человек: что произошло

В Майами под завалами ищут почти 100 человек: что произошло

Один человек погиб.

Почти 100 человек считаются пропавшими без вести после обрушения высотного жилого здания в американском городе Майами, что в штате Флорида.

Об этом информирует WFLA.

Один человек погиб.

На месте обрушения при участии 80 бригад спасателей ведутся масштабные поисково-спасательные работы людей, находившихся в доме. Им уже удалось извлечь из-под завалов около 35 человек. Двух человек госпитализировали, их состояние - тяжелое. Еще около 10 получили медицинскую помощь на месте.

Причина обрушения здания неизвестна, ведь оно произошло в ночное время суток.

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Известно, что дом рухнул в ночь на 24 июня. Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании в момент трагедии.

Согласно сообщению от службы пожарной безопасности Майами, к месту происшествия было сразу направлено 80 автомобилей. Полиция также участвует в спасательной операции.

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