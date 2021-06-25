Народные приметы, обряды и обычаи 25 июня

Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти.

25 июня верующие и церковь почтили память преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.

25 июня: церковный праздник

Святой Онуфрий Великий — египетский раннехристианский святой и отшельник, один из Отцов Церкви. Жил в египетской пустыне в IV в. Был одним из отцов отшельников, которые имели глубокое влияние на восточную духовность в 4-5-м веках.

Он так любил Иисуса, хотел причащаться в пустыне ежедневно. Господь совершил чудо Своему верному слуге: два ангела ежедневно приносили Онуфрия святое Причастие в его пещеру, где он строго постился и молился до своего святого ухода по небесную награду.

Святой Онуфрий считается покровителем путешественников, поскольку сам путешествовал по пустыне, и молодых бездетных пар, которые всегда за покровительство святого вымаливали чадо, также рожениц.

25 июня: народные традиции

Это последний срок посева гречихи. К Онуфрия заканчивали первую покос сена. На Онуфрия уже начинали сенокос раннего ячменя — первые жатвы яровых. Замолкают птичьи трели, а потому говорили: "На Онуфрия соловей ячменным колосом подавился". Если на Онуфрия обильные росы, то это — на хороший урожай.

25 июня: что нельзя делать

косить траву;

ложиться спать до захода солнца.

25 июня: что нужно делать

В народе день раньше называли Петр Солнцеворот. Начинается жара, которая обычно длится сорок дней. Огородники в этот день рассаживают последнюю рассаду.

25 июня: украинские народные традиции

Чистый закат — на сухую погоду; если появляется зеленый луч, то следующий день будет солнечным.

Июньский дождь начался при восходе солнца — прекратится только под вечер.

Ливень при солнце возвещает, что завтра также возможен дождь.

Тускнеет солнечные лучи — жди раскатистого грома.

Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти.

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