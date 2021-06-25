Народні прикмети, обряди і звичаї 25 червня

Чим дрібніші краплини дощу, тим довше він йтиме.

25 червня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Онуфрiя Великого, преподобного Петра Афонського, преподобних Йоана, Андрiя, Іраклемона i Феофіла.

25 червня: церковне свято

Святий Онуфрій Великий — єгипетський ранньохристиянський святий та пустельник, один з Отців Церкви. Жив у єгипетській пустелі у IV ст. Був одним з Отців Пустельників, які мали глибокий вплив на східну духовність у 4-5-му століттях.

Він так любив Ісуса, що бажав причащатися в пустелі щодня. Господь зробив чудо Своєму вірному слузі: два ангели щодня приносили Онуфрієві святе Причастя у його печеру, де він строго постив і молився аж до свого святого відходу по небесну нагороду.

Святий Онуфрій вважається покровителем подорожніх, оскільки сам подорожував пустелею, та молодих бездітних пар, які завжди через заступництво святого вимолювали чадо, також породіль.

25 червня: народні традиції

Це останній термін сіяння гречки. До Онуфрія закінчували першу косовицю сіна. На Онопрія вже починали косовицю раннього ячменю - перші жнива яровини. Замовкають пташині трелі, а тому казали: «На Онопрія соловей ячмінним колосом вдавився». Якщо на Онопрія рясні роси, то це - на добрий врожай.

25 червня: що не можна робити

косити траву;

лягати спати до заходу сонця.

25 червня: що потрібно робити

У народі день раніше називали Петро Сонцеворот. Розпочинається спека, яка зазвичай триває сорок днів. Городники у цей день розсаджують останню розсаду.

25 червня: українські народні традиції

Чистий захід сонця — на суху погоду; якщо з'являється зелений промінь, то наступний день буде сонячним.

Червневий дощ почався при сході сонця — припиниться аж під вечір.

Злива при. сонці звіщає, що завтра також можливий дощ.

Тьмяніє сонячне проміння — чекай розкотистого грому.

Чим дрібніші краплини дощу, тим довше він йтиме.

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