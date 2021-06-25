ЄР доручила Єврокомісії підготувати варіанти санкцій проти Росії

В Європі готують відповідь на будь-які подальші зловмисні, незаконні та підривні дії Росії.

Європейська рада доручила Єврокомісії та голові європейської дипломатії Жозепв Боррелю розробити варіанти санкцій на випадок дій Росії, які Євросоюз вважатиме ворожими.

Це випливає з заяви, прийнятій за підсумками першого дня саміту ЄС в Брюсселі, — пише "Інтерфакс".

Представники європейських країн вказують на необхідність рішучого і скоординованої відповіді на будь-які подальші зловмисні, незаконні та підривні дії Росії. Мовляв, для цього потрібно використовувати "всі інструменти ЄС".

"У зв'язку з цим Європейська рада просить Єврокомісію і Високого представника (Борреля — ред.) Підготувати варіанти подальших обмежувальних заходів, в тому числі — економічних санкцій", — наголошується в документі.

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Нагадаємо, що Європейська рада — головний політичний орган ЄС. У нього входять глави держав і урядів країн Євросоюзу, голова Європейської ради та глава Єврокомісії.

Саміт ЄС розпочався 24 червня. З-поміж іншого, на ньому президенти й глави урядів країн ЄС обговорюють тему загального підходу до відносин з Росією.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС. Іншого способу вирішити конфлікти Меркель не бачить. Цю ініціативу вже підтримав глава Франції Еммануель Макрона. Цю ініціативу зокрема підтримав президент Франції Еммануель Макрона, заявивши, що стабільність Європи потребує "вимогливого" діалогу з Росією.

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