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Зваблива Оля Цибульська у купальнику похизувалася апетитними формами

Зваблива Оля Цибульська у купальнику похизувалася апетитними формами

instagram.com/cybulskaya

Артистка позувала на тлі Середземного моря.

Українська співачка Ольга Цибульська, яка продовжує релаксувати на відпочинку у Туреччині, потішила шанувальників черговою порцією світлин з відпустки.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала декілька фото, де спокусливо позує у чорно-білому купальнику та сонцезахисних окулярах. На знімках Цибульська похизувалася апетитними формами та засвітила пишні груди.

© instagram.com/cybulskaya
instagram.com/cybulskaya

"Не бійся говорити про свої бажання вголос і робити перший крок. Як малюк: можливо, боячись і тримаючись за чиюсь руку, але вперед. Тоді буде тобі життєвий ол-інклюзив і мужчина, який щиро кохатиме і мокатиме свій перчик тільки в твоє гуакамоле", - досить відверто написала виконавиця.

© instagram.com/cybulskaya
instagram.com/cybulskaya

Шанувальники просто не змогли оминути стороною гаряче фото співачки та засипали її компліментами.

  • Цибулька – красотулька
  • Красива фігура
  • Класна чіка!

Нагадаємо, не так давно Оля Цибульська у купальнику спокусливо позувала на каменях. Зірка поділилася сонячними фото, зробленими на узбережжі Середземного моря.