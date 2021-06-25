Зваблива Оля Цибульська у купальнику похизувалася апетитними формами

Артистка позувала на тлі Середземного моря.

Українська співачка Ольга Цибульська, яка продовжує релаксувати на відпочинку у Туреччині, потішила шанувальників черговою порцією світлин з відпустки.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала декілька фото, де спокусливо позує у чорно-білому купальнику та сонцезахисних окулярах. На знімках Цибульська похизувалася апетитними формами та засвітила пишні груди.

instagram.com/cybulskaya

"Не бійся говорити про свої бажання вголос і робити перший крок. Як малюк: можливо, боячись і тримаючись за чиюсь руку, але вперед. Тоді буде тобі життєвий ол-інклюзив і мужчина, який щиро кохатиме і мокатиме свій перчик тільки в твоє гуакамоле", - досить відверто написала виконавиця.

instagram.com/cybulskaya

Шанувальники просто не змогли оминути стороною гаряче фото співачки та засипали її компліментами.

Цибулька – красотулька

Красива фігура

Класна чіка!

Нагадаємо, не так давно Оля Цибульська у купальнику спокусливо позувала на каменях. Зірка поділилася сонячними фото, зробленими на узбережжі Середземного моря.

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