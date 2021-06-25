Зваблива Оля Цибульська у купальнику похизувалася апетитними формами

Артистка позувала на тлі Середземного моря.
Українська співачка Ольга Цибульська, яка продовжує релаксувати на відпочинку у Туреччині, потішила шанувальників черговою порцією світлин з відпустки.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала декілька фото, де спокусливо позує у чорно-білому купальнику та сонцезахисних окулярах. На знімках Цибульська похизувалася апетитними формами та засвітила пишні груди.
"Не бійся говорити про свої бажання вголос і робити перший крок. Як малюк: можливо, боячись і тримаючись за чиюсь руку, але вперед. Тоді буде тобі життєвий ол-інклюзив і мужчина, який щиро кохатиме і мокатиме свій перчик тільки в твоє гуакамоле", - досить відверто написала виконавиця.
Шанувальники просто не змогли оминути стороною гаряче фото співачки та засипали її компліментами.
- Цибулька – красотулька
- Красива фігура
- Класна чіка!
Нагадаємо, не так давно Оля Цибульська у купальнику спокусливо позувала на каменях. Зірка поділилася сонячними фото, зробленими на узбережжі Середземного моря.