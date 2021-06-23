Млосна Оля Цибульська у купальнику порелаксувала на пляжі

Зірка насолоджується відпочинком у Туреччині.

Українська співачка Ольга Цибульська продовжує насолоджуватися відпочинком на березі Середземного моря.

Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію фото, зроблених на пляжі.

На фото Оля без грама косметики у блакитному купальнику млосно із заплющеними очима позує під променями сонця, демонструючи на камеру свої пишні груди.

instagram.com/cybulskaya

"Ми - одне ціле. Люди між собою. Люди з природою. Це звучить так банально і очевидно. І так складно наяву", - зазначила під фото зірка та поділилася історією.

instagram.com/cybulskaya

"Нестор сьогодні був в дитячому клубі. Дітки з різних куточків світу, не знаючи мови один одного, дружили і гралися. Смішили себе і всіх навколо, обіймалися. Дорослі ж на пляжі розглядають одне одного. Сваряться з кимось по телефону. Роблять вигляд, що не знають і не розуміють жодної з мов. Ми всі одне ціле: небо, море, земля, люди. І часом варто зупиняти свої шалені швидкості, щоб відчути це. Відчути себе і світ. І не порівнювати ні з ким", - зауважила співачка.

Шанувальники оцінили знімки артистки, відзначивши її природню красу.

Неймовірна!

Красунька, гарного відпочинку!

Неймовірна краса! Дуже гарно!

Нагадаємо, не так давно Оля Цибульська у купальнику спокусливо позувала на каменях. Зірка поділилася пікантними знімками з відпочинку.

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