Водіям назвали суттєвий недолік більшості сучасних автомобілів

І він може призвести до аварії.

Автомобілістам назвали істотний недолік більшості сучасних машин.

Так, шведський інститут дорожніх досліджень (VTI) провів експеримент, який показав, що сучасні автомобілі здатні сильно "втомити" водія і розслабити його під час руху. Причина тому – електронні асистенти.

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Майже всі марки автомобілів сьогодні пропонують різні системи, які можуть автоматично контролювати газ, гальмування і рульове керування на певних ділянках дороги (функції автоматичного гальмування, утримання на смузі руху, адаптивний круїз-контроль та інше). Такі помічники позиціонуються виробниками як засоби, які допомагають водієві в дорозі, роблять водіння більш зручним, а головне – більш безпечним. Але шведи встановили, що не все так однозначно.

В інституті VTI влаштували невеликий "пробіг" від міста Лінчепінг до міста Грена (відстань – майже 90 км, час в дорозі – трохи більше 1 години). У ньому взяли участь 80 автомобілістів, а самі "заїзди" проводились вдень і вночі. Під час поїздок вчені стежили за станом кожного учасника експерименту, щоб визначити, як водіння в поєднанні з електронними помічниками впливає на втому організму водія залежно від часу доби. Для цього вони вимірювали частоту серцевих скорочень, розмір зіниці, частоту моргання і т.п. Як підстраховка у кожного автомобіліста був супроводжуючий, який в разі непередбаченої ситуації повинен був взяти керування на себе (але, на щастя, обійшлося без ексцесів).

У підсумку, з’ясувалося, що вдень ​​системи допомоги не зробили істотного впливу на стомлюваність водія. А ось в нічний час – навпаки. Через накопичену втому драйвери дозволяли собі розслабитися і, в якійсь мірі, втратити пильність.

В цілому, це дослідження показало, що технології – це добре, але водій завжди повинен залишатися зосередженим, навіть коли на його борту найдосконаліші системи допомоги, так як нерідко виникають ситуації, коли людині вкрай необхідно втрутитися в роботу автомобіля (низка аварій за участю автопілота Tesla показали це наочно). У зв’язку з цим шведи роблять акцент на тому, що разом з такими помічниками в оснащення авто обов’язково повинен входити контроль за втомою водія.

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