У Маямі під завалами шукають майже 100 осіб: що сталося

У Маямі під завалами шукають майже 100 осіб: що сталося

Одна людина загинула.

Майже 100 осіб вважаються зниклими без вісті після обвалення висотного житлового будинку в американському місті Маямі, що в штаті Флорида.

Про це інформує WFLA.

Одна людина загинула.

На місці обвалення за участю 80 бригад рятувальників ведуться масштабні пошуково-рятувальні роботи людей, що знаходилися в будинку. Їм вже вдалося витягти з-під завалів близько 35 осіб. Двох людей госпіталізували, їх стан — важкий. Ще близько 10 отримали медичну допомогу на місці.

Причина обвалення будівлі невідома, адже воно відбулося в нічний час доби.

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Відомо, що будівля завалилася в ніч на 24 червня. Поки невідомо, скільки людей знаходилося в будівлі в момент трагедії.

Згідно з повідомленням від служби пожежної безпеки Маямі, до місця події було одразу направлено 80 автомобілів. Поліція також бере участь в рятувальній операції.

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