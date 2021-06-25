У Маямі під завалами шукають майже 100 осіб: що сталося

Одна людина загинула.
Майже 100 осіб вважаються зниклими без вісті після обвалення висотного житлового будинку в американському місті Маямі, що в штаті Флорида.
Про це інформує WFLA.
Одна людина загинула.
На місці обвалення за участю 80 бригад рятувальників ведуться масштабні пошуково-рятувальні роботи людей, що знаходилися в будинку. Їм вже вдалося витягти з-під завалів близько 35 осіб. Двох людей госпіталізували, їх стан — важкий. Ще близько 10 отримали медичну допомогу на місці.
Причина обвалення будівлі невідома, адже воно відбулося в нічний час доби.
Відомо, що будівля завалилася в ніч на 24 червня. Поки невідомо, скільки людей знаходилося в будівлі в момент трагедії.
Згідно з повідомленням від служби пожежної безпеки Маямі, до місця події було одразу направлено 80 автомобілів. Поліція також бере участь в рятувальній операції.
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