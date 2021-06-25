Торнадо в Чехії: 300 осіб постраждали, є загиблі

Деякі люди ще перебувають під завалами їх зруйнованих будинків.

Як мінімум одна людина загинула в результаті сильного торнадо на південному сході Чехії.

Про це повідомило Чеське телебачення з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я і МВС.

У Чехії через Південну Моравію пройшло руйнівне торнадо



— Зруйновані будинки, завалені уламки люди, спалені авто, поранених более 200 осіб, є жертви.



— Електрики немає в 32 тисячах будинків, мобільний зв'язок працює через раз. #CzechRepublic #News #CZ # Новини #Tornado pic.twitter.com/UKSSb2ptOb — Uᴋʀᴀɪɴᴇ Nᴇᴡs ᵁᴾ (@by_Ukraine) June 24, 2021

Атака стихії призвела до сильного руйнування семи сіл і міста Годонін, розташованих близько кордонів з Австрією і Словаччиною. В результаті інциденту постраждали 300 осіб, включаючи дітей.

Деякі люди ще перебувають під завалами їх зруйнованих будинків. На місці працюють медики та пожежники не тільки з Чехії, але і з Австрії та Словаччини. У постраждалому районі оголосили надзвичайну ситуацію. На місце події з усіх кінців країни приїхали сотні медиків, пожежників і поліцейських.

Австрія направила на допомогу Чехії два медичних вертольоти та 20 санітарних машин з медиками, Словаччина — п'ять санітарних машин.

Постраждалі можуть отримати на місці первісну фінансову допомогу готівкою в розмірі 58 тисяч крон (близько 2,7 тисячі доларів) на кожного.

Їх через що впали в результаті торнадо дерев і стовпів ЛЕП на швидкісній магістралі Прага — Братислава, неподалік від зруйнованих населених пунктів, в обох напрямках утворилася пробка довжиною близько 50 кілометрів.

За даними синоптиків, торнадо був силою третього-четвертого ступеня з п'яти, а розмір граду в районі торнадо досягав десяти сантиметрів. У Чехії без електрики знаходяться в загальній складності 120 тисяч сімей.

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