Торнадо в Чехии: 300 людей пострадали, есть погибшие

Некоторые люди еще находятся под завалами их разрушенных домов.
Как минимум один человек погиб в результате сильного торнадо на юго-востоке Чехии.
Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на данные минздрава и МВД.
В Чехії через Південну Моравію пройшло руйнівне торнадо— Uᴋʀᴀɪɴᴇ Nᴇᴡs ᵁᴾ (@by_Ukraine) June 24, 2021
— Зруйновані будинки, завалені уламками люди, спалені авто, поранених більше 200 осіб, є жертви.
— Електрики немає в 32 тисячах будинків, мобільний зв'язок працює через раз.#CzechRepublic #News #CZ #Новини #Tornado pic.twitter.com/UKSSb2ptOb
Атака стихии привела к сильному разрушению семи сел и города Годонин, расположенных около границ с Австрией и Словакией. В результате инцидента пострадали 300 человек, включая детей.
Некоторые люди еще находятся под завалами их разрушенных домов. На месте работают медики и пожарные не только из Чехии, но и из Австрии и Словакии. В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию. На место происшествия со всех концов страны приехали сотни медиков, пожарных и полицейских.
Австрия направила на помощь Чехии два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.
Пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого.
Их-за упавших в результате торнадо деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага — Братислава, неподалеку от разрушенных населенных пунктов, в обоих направлениях образовалась пробка длиной около 50 километров.
По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града в районе торнадо достигал десяти сантиметров. В Чехии без электричества находятся в общей сложности 120 тысяч семей.
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