В Чехии торнадо частично разрушил села: 150 людей получили ранения

Стихия уничтожила дома.

Около 150 человек, в том числе дети, пострадали из-за торнадо и сильного ветра в четверг на юго-востоке Чехии, в Южноморавском крае.

Об этом заявил представитель Объединенной службы спасателей и пожарных Чехии Гедвига Кропачкова, — пишет ТАСС.

WATCH: Rare tornado hits the Czech Republic, causing major damage and injuring an unknown number of people pic.twitter.com/cG3BzDxW6p — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

В общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные операции.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

В селе Грушки торнадо уничтожил половину этого населенного пункта. Остались только стены домов, без крыш и окон. Костел также - без крыши и колокольни. Автомобили были брошены на коттеджи. У школы нет фасада и крыши. Вырваны столетние липы и ели.

Apocalyptic Horrifying video of a massive Tornado recorded from a house in Czech Republic. According to reports about 150 people are injured.pic.twitter.com/TAAajR936E — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2021

Метеорологи сообщили, что в районах на юго-востоке Чешской республики были условия для возникновения сильного торнадо, которое является исключительным явлением в регионе. К ликвидации его последствий привлечены спасатели, пожарные и полицейские. Размеры ущерба уточняются.

My prays and thoughts are with people of Czech Republic after tornado disaster. pic.twitter.com/Hk55Fj2aMG — Ukrajinski Diplomata (@Bosnoslav) June 24, 2021

Власти обсуждают план привлечения армии к работам по ликвидации последствий торнадо.

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