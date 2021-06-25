Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Чехии торнадо частично разрушил села: 150 людей получили ранения

В Чехии торнадо частично разрушил села: 150 людей получили ранения

Ілюстративне фото / Pexels

Стихия уничтожила дома.

Около 150 человек, в том числе дети, пострадали из-за торнадо и сильного ветра в четверг на юго-востоке Чехии, в Южноморавском крае. 

Об этом заявил представитель Объединенной службы спасателей и пожарных Чехии Гедвига Кропачкова, — пишет ТАСС. 

В общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные операции.

В селе Грушки торнадо уничтожил половину этого населенного пункта. Остались только стены домов, без крыш и окон. Костел также - без крыши и колокольни. Автомобили были брошены на коттеджи. У школы нет фасада и крыши. Вырваны столетние липы и ели.

Метеорологи сообщили, что в районах на юго-востоке Чешской республики были условия для возникновения сильного торнадо, которое является исключительным явлением в регионе. К ликвидации его последствий привлечены спасатели, пожарные и полицейские. Размеры ущерба уточняются.

Власти обсуждают план привлечения армии к работам по ликвидации последствий торнадо. 

Читайте также:

Новости мира: по окрестностям канадского Монреаля пронесся мощный торнадо

Новости мира: по окрестностям канадского Монреаля пронесся мощный торнадо

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 