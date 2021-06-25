В Чехии торнадо частично разрушил села: 150 людей получили ранения

Стихия уничтожила дома.
Около 150 человек, в том числе дети, пострадали из-за торнадо и сильного ветра в четверг на юго-востоке Чехии, в Южноморавском крае.
Об этом заявил представитель Объединенной службы спасателей и пожарных Чехии Гедвига Кропачкова, — пишет ТАСС.
WATCH: Rare tornado hits the Czech Republic, causing major damage and injuring an unknown number of people pic.twitter.com/cG3BzDxW6p— BNO News (@BNONews) June 24, 2021
В общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные операции.
BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG— BNO News (@BNONews) June 24, 2021
В селе Грушки торнадо уничтожил половину этого населенного пункта. Остались только стены домов, без крыш и окон. Костел также - без крыши и колокольни. Автомобили были брошены на коттеджи. У школы нет фасада и крыши. Вырваны столетние липы и ели.
Apocalyptic Horrifying video of a massive Tornado recorded from a house in Czech Republic. According to reports about 150 people are injured.pic.twitter.com/TAAajR936E— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2021
Метеорологи сообщили, что в районах на юго-востоке Чешской республики были условия для возникновения сильного торнадо, которое является исключительным явлением в регионе. К ликвидации его последствий привлечены спасатели, пожарные и полицейские. Размеры ущерба уточняются.
My prays and thoughts are with people of Czech Republic after tornado disaster. pic.twitter.com/Hk55Fj2aMG— Ukrajinski Diplomata (@Bosnoslav) June 24, 2021
Власти обсуждают план привлечения армии к работам по ликвидации последствий торнадо.
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