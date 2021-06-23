Канадским Монреалем пронесся мощный торнадо: погиб человек

Смерч принес много разрушений.

Мощный торнадо пронесся по окрестностям канадского Монреаля.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июня.

Также читайте В Словении и Хорватии температура воздуха достигла рекордных отметок

Во время непогоды погиб 59-летний мужчина. Он спрятался в сарае, который снесло вихрем. Еще два человека получили травмы.

Более тысячи жителей пригорода остались без электричества, а полсотни домов — без крыш. Смерч оставил после себя полосу разрушений длиной в три километра. Сейчас местные жители вместе со спасателями разбирают завалы. По словам очевидцев, торнадо появился средь бела дня и заскочил всех врасплох.

Новости мира: по окрестностям канадского Монреаля пронесся мощный торнадо

Как сообщалось, из-за сильных дождей затопило несколько городов на севере Франции. Критическая ситуация сложилась в городе Бове. Спасатели до сих пор ищут 17-летнего парня, которого потоком воды смыло в реку. Метеорологи говорят, что там только за 2:00 выпало осадков чем за два месяца. По их словам, это где-то 100 литров воды на каждый квадратный метр

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку