Канадським Монреалем пронісся потужний торнадо: загинув чоловік

Смерч приніс багато руйнувань.

Потужний торнадо пронісся околицями канадського Монреаля.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 червня.

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Під час негоди загинув 59-річний чоловік. Він сховався в сараї, який знесло вихором. Ще двоє людей зазнали травм.

Понад тисячу мешканців передмістя залишилися без електрики, а пів сотні будинків - без дахів. Смерч лишив по собі смугу руйнувань завдовжки у три кілометри. Зараз місцеві жителі разом із рятувальниками розбирають завали. За словами очевидців, торнадо з’явився посеред білого дня й заскочив усіх зненацька.

Новини світу: околицями канадського Монреаля пронісся потужний торнадо

Як повідомлялося, через сильні дощі затопило кілька міст на півночі Франції. Найкритичніша ситуація склалася в місті Бове. Рятувальники досі шукають 17-річного хлопця, якого потоком води змило в річку. Метеорологи кажуть, що там лише за дві години випало опадів як за два місяці. За їхніми словами, це десь 100 літрів води на кожен квадратний метр

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