На півночі Франції почалися паводки: потоком води в річку змило підлітка

Хлопця шукають рятувальники.

Через сильні дощі затопило кілька міст на півночі Франції.

Про це розповіли у ТСН.16:45.

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Найкритичніша ситуація склалася в місті Бове. Рятувальники досі шукають 17-річного хлопця, якого потоком води змило в річку.

Метеорологи кажуть, що там лише за дві години випало опадів як за два місяці. За їхніми словами, це десь 100 літрів води на кожен квадратний метр. Окрім того, розповідають, гриміло як ніколи раніше. За добу над північними регіонами Франції спалахнуло понад 44 тисячі блискавок.

Новини світу: у Франції через потужні дощі затопило кілька міст

Як повідомлялося, Словенія та Хорватія потерпають від високої температури повітря. Столиця країни Любляна пережила своєрідний рекорд: вперше цього року температура повітря вночі там не падала нижче 20 градусів тепла.

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