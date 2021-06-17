ООН попереджає про наступну світову пандемію: що загрожує людству

Близько 130 країн можуть зіткнутися з великим ризиком посухи вже цього століття.

В ООН заявили, якщо дефіцит води та посуха будуть зростати, то це може спричинити наступну пандемію.

Про це на брифінгу сказала спеціальний представник ООН з питань зменшення ризику катастроф Мамі Мізуторі, поінформувало Reuters у четвер, 17 червня.

За її словами, посуха на межі перетворення на наступну пандемію, від якої немає вакцини для лікування, а економічні збитки, які посуха вже спричинила, сягають щонайменше $124 мдрд і торкнулися понад 1,5 мільярда людей в період від 1998 по 2017 рр., згідно з оприлюдненим сьогодні повідомленням ООН.

Крім того зазначається, що оприлюднені цифри є, швидше за все, валовими недооцінками.

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Згідно з повідомленням, глобальне потепління посилило посуху на півдні Європи та в Західній Африці. І кількість жертв може "різко зростати", якщо світ не діятиме. Вже цього століття близько 130 країн можуть зіткнутися з великим ризиком посухи.

Мізуторі наголосила, що посуха, як і вірус, як правило, триває довгий час, має широкий географічний діапазон і завдає значної шкоди.

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"Це може побічно вплинути на країни, які насправді не переживають посуху, шляхом нестачі продовольства та зростання цін на продовольство", - зазначила вона, додавши, що в ООН очікують частих і сильних посух у Африці, Центральної та Південної Америки, Центральній Азії, Південній Австралії, Південній Європі, Мексиці та США.

У свою чергу, відповідальний в ООН за боротьбу з опустелюванням Ібрагім Тьяу додав, що погіршення стану ґрунту частково спричинене неправильним користуванням землею, і це наблизило світ до "точки неповернення".

"Це, безумовно, явище, яке відбувається в інших частинах світу і цілком може трапитися в Європі", - сказав він.

Тим часом, за свідченнями вчених, через кліматичні зміни Україна переходить до зони надвисоких температур і погодних катаклізмів. У найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій.

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