ООН предупреждает о следующей мировой пандемии: что грозит человечеству

Около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи уже в этом столетии.

В ООН заявили, если дефицит воды и засуха будут расти, то это может повлечь следующую пандемию.

Об этом на брифинге сказала специальный представитель ООН по вопросам уменьшения риска катастроф Мами Мизутори, проинформировал Reuters в четверг, 17 июня.

По ее словам, засуха на грани превращения в следующую пандемию, от которой нет вакцины для лечения, а экономические убытки, которые засуха уже нанесла, достигают минимум $124 мдрд и коснулись более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 гг.,согласно обнародованному сегодня сообщению ООН.

Кроме того отмечается, что обнародованные цифры, скорее всего, являются валовыми недооценками.

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Согласно сообщению, глобальное потепление усилило засуху на юге Европы и в Западной Африке. И количество жертв может "резко расти", если мир не будет действовать. Уже в этом столетии около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи.

Мизутори отметила, что засуха, как и вирус, как правило, длится долгое время, имеет широкий географический диапазон и наносит значительный ущерб.

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"Это может косвенно повлиять на страны, которые в действительности не переживают засуху, путем нехватки продовольствия и роста цен на продовольствие", — отметила она, добавив, что в ООН ожидают частых и сильных засух в Африке, Центральной и Южной Америки, Центральной Азии, Южной Австралии, Южной Европе, Мексике и США.

В свою очередь, ответственный в ООН за борьбу с опустыниванием Ибрагим Тьяу добавил, что ухудшение состояния почвы частично вызвано неправильным пользованием землей, и это приблизило мир к "точке невозврата".

"Это, безусловно, явление, которое происходит в других частях мира и вполне может случиться в Европе", — сказал он.

Между тем, по свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и природных катаклизмов. В ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

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