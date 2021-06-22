У Черкасах чоловіка розчавило авто, яке впало із домкрата

Чоловік загинув, коли ремонтував авто.
У Черкасах на чоловіка впав з домкрата автомобіль. Від отриманих травм потерпілий загинув.
По це повідомили у ДСНС Черкаської області.
Виявилося, що трагедія сталася під час проведення ремонтних робіт 22 червня у дворі приватного будинку.
На місце викликали рятувальників. Вони разом із медиками "швидкої" допомоги, застосувавши спецобладнання, дістали тіло загиблого з-під автомобіля.
Видання "Суспільне" уточнює, що загиблому було 40 років.
Нагадаємо, у Тернополі двох людей засипало землею: один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати. Трагедія сталася під час земляних робіт.
Як повідомлялося, у селі Кобелячок Полтавської області вибухнула ємність, у результаті чого від опіків померли дві людини та ще двоє перебувають в лікарні.