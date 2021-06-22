"Динамо" віддало легіонера в оренду нідерландському клубу

Міккель Дуелунд продовжить кар'єру у складі новачка Ередивізі.
Півзахисник київського "Динамо" Міккель Дуелунд перейшов у нідерландський НЕК.
Оренда розрахована до кінця сезону-2021/22. У нідерландського клубу також буде право викупу 23-річного данця.
| ❤️— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) June 22, 2021
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Дуелунд перейшов до "Динамо" з "Мідтьюлланна" влітку 2018 року за 4 мільйони євро, однак через постійні травми та коронавірус провів лише 26 матчів за київський клуб. За цей час він забив 3 голи і зробив один асист.
- Поточний контракт данця з киянами розрахований до 30 червня 2023 року.
- Нова команда Дуелунда в майбутньому сезоні буде виступати в Ередівізі - елітному дивізіоні чемпіонату Нідерландів.
Зазначимо, що Дуелунд не перший, з ким попрощався столичник клуб у міжсезоння. Раніше "Динамо" вирішило не продовжувати співпрацю з румунським півзахисником Тудором Белуце.
Як писав ТСН Проспорт, вже відомі суперники "Динамо" на літніх тренувальних зборах, які чемпіон України проведе у Швейцарії.