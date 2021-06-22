"Динамо" отдало легионера в аренду нидерландскому клубу

Миккель Дуэлунд продолжит карьеру в составе новичка Эредивизи.

Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд перешел в нидерландский НЕК.

Аренда рассчитана до конца сезона-2021/22. У нидерландского клуба также будет право выкупа 23-летнего датчанина.

Дуэлунд перешел в "Динамо" из "Мидтьюлланна" летом 2018 года за 4 миллиона евро, однако из-за постоянных травм и коронавируса провел лишь 26 матчей за киевский клуб. За это время он забил 3 гола и сделал один ассист.

Текущий контракт датчанина с киевлянами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Новая команда Дуэлунда в предстоящем сезоне будет выступать в Эредивизи - элитном дивизионе чемпионата Нидерландов.

Отметим, что Дуэлунд не первый, с кем попрощался столичник клуб в межсезонье. Ранее "Динамо" решило не продлевать сотрудничество с румынским полузащитником Тудором Бэлуцэ.

Как писал ТСН Проспорт, уже известны соперники "Динамо" на летних тренировочных сборах, которые чемпион Украины проведет в Швейцарии.

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