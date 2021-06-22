У Словенії та Хорватії температура повітря сягнула рекордних позначок

Спека не зникатиме ще кілька днів.

Словенія та Хорватія потерпають від високої температури повітря.

Про це розповіли у ТСН.16:45.

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До +35 градусів - показали термометри в Словенії. Столиця країни Любляна пережила своєрідний рекорд: вперше цього року температура повітря вночі там не падала нижче 20 градусів тепла. Спека не спаде щонайменше до четверга, кажуть синоптики.

У Хорватії температура повітря, яка сягнула +35, посприяли загостренню хронічних хвороб. У Загребі медикам довелося виїхати на півтора десятка викликів, пов'язаних зі спекою.

Як повідомлялося, у Німеччині сповпчики термометрів зупинилися на позначці +35. Для червня в цій країні це незвично. Саме тому парки в Берліні нині повні людей. Особливо популярні фонтани та кіоски з морозивом.

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