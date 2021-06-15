США потерпають від аномальних температур: через засуху спалахнули лісові пожежі

Найбільше потерпають від спеки штати Каліфорнія, Аризона, Невада та Юта.

Південний захід Сполучених Штатів Америки потерпає від аномальних температур: стовпчики термометрів сягнули +49. У штатах Каліфорнія, Аризона, Невада та Юта почалася засуха. Синоптики кажуть про підвищений ризик лісових пожеж, але подекуди вже палає.

Чим загрожує американцям спека, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 15 червня.

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П'ять квадратних кілометрів диму та полум'я: високі температури і вітер роблять лісову пожежу в штаті Юта поки нездоланною. Займання намагаються приборкати три сотні пожежників, але найбільший осередок їм вдається стримати лише на 10%.

У південній Каліфорнії вогонь знищив два будинки, а мешканців ще кількох довелося евакуювати. Під час гасіння один рятувальник зазнав травми. Ті, хто живуть у зоні небезпеки, нарікають, що через пожежі постійно перекривають шосе.

Новини світу: на південному заході США через аномально спекотне літо спалахують лісові пожежі

Кілька тижнів на південному заході США б'ють температурні рекорди. Стовпчики термометрів показують +49, а для американців це означає загрозу лісових пожеж. Саме вони минулоріч вбили 33 людини і знищили десять тисяч будівель у Каліфорнії. З міста Парадайз, яке три роки тому мало не знищили лісові пожежі, маршем у Сан-Франциско йдуть десятки екоактивістів. Вони збираються подолати понад чотири сотні кілометрів, аби донести послання до американського парламенту: нинішніх заходів недостатньо, рятувати екологію треба терміново.

Спека не спаде щонайменше до суботи, кажуть синоптики. Утім, зниження температур триватиме недовго. Адже це літо, за даними метеорологів, буде одним з найгарячіших за останній час.

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