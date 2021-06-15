У Хмельницькій області чоловік до смерті забив старшого брата металевим совком і сокирищем

Між чоловіками виникла суперечка, під час якої молодший вбив старшого.

У с. Ставищани Хмельницької області рідний брат забив до смерті свого старшого брата. Подія сталась у суботу, 12 червня, близько 21:30 години.

Про це інформує поліція Хмельниччини.

"Під час спільного розпивання спиртного між рідними братами почалась словесна суперечка, під час якої молодший наніс тілесні ушкодження металевим совком та дерев’яним топорищем в ділянку голови старшому братові, які в подальшому спричинили смерть 69-річного чоловіка. Після скоєного зловмисник втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Наступного дня потерпілого знайшли сусіди, які викликали швидку та поліцію. На жаль, чоловік на той момент вже був мертвим.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його. Чоловік визнав свою вину. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік замовив "кілера", щоб вбити свою колишню кохану. Тепер за це він постане перед судом.

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