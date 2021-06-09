Американська Аризона потерпає від масштабних лісових пожеж

Вогнеборці взяли під контроль один з двох потужних осередків займання.

Американський штат Арізона потерпає від масштабних лісових пожеж.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.

Вогнеборцям нарешті вдалося взяти під контроль один з двох потужних осередків займання. Розпорядження про евакуацію скасували у кількох сільських районах, а тому їхні мешканці можуть повернутися додому. Утім, небезпека ще не відступила, бо подекуди полум'я стримати не вдається.

Вогонь випалив вже понад 5,5 сотень квадратних кілометрів чагарників і трави. Що стало причиною пожеж, наразі розслідують.

Як повідомлялося, території Греції та Іспанії потерпають від потужних лісових пожеж. З регіону евакуювали мешканців 13 селищ і трьох монастирів

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