Підсилення за 18 мільйонів євро: "Шахтар" погодив перший літній трансфер

Донецький клуб завершує перехід бразильця Педріньо.
Донецький "Шахтар" домовився про підписання півзахисника португальської "Бенфіки" Педріньо.
Агент 23-річного бразильця Вілл Дантас підтвердив, що його клієнт перебереться до "гірників".
За інформацією ESPN, донецький клуб заплатить за футболіста 18 мільйонів євро і підпише з ним контракт на 5 років.
"Все погоджено, але ще не підписано. Угоди закривають тільки тоді, коли є підписи. Тому поки не можу сказати, що перехід закритий на 100%.
Не було жодних складнощів. Дуже вдячний президенту "Бенфіки", він завжди ставився до нас добре, дуже етично. Пропозиція є, тепер ми просто чекаємо підписання контракту.
Не хочу говорити про ігрові хвилинах Педріньо в "Бенфіці". Можливо, цей трансфер - добре для обох сторін", - сказав агент у коментарі SIC Notícias.
- Педріньо може стати першим новачком "Шахтаря" після приходу нового головного тренера італійця Роберто Де Дзербі.
- Минулого сезону бразилець забив лише 1 гол та зробив 4 асисти в 31 матчі за "Бенфіку" в усіх турнірах.
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