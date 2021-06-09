У Росії хлопець і дівчина підпалили тополиний пух, а згорів автомобіль

Молоді люди втекли з місця інциденту.

У російському Єкатеринбурзі хлопець і дівчина підпалили тополиний пух, а згорів автомобіль.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.

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Відео, яке потрапило до Мережі, - з камер зовнішнього спостереження. На ньому видно, що двоє молодих людей підпалили пух посеред вулиці, а потім спокійно пішли з місця. Полум'я тим часом розгорілося так, що перекинулося на припарковану неподалік машину. Вже за кілька хвилини вогонь вщент її знищив.

Поліція Єкатеринбурга вивчає відео і опитує свідків. Міська влада тепер вирішила прибирати пух: його змочуватимуть, а потім пилососитимуть спецтехнікою.

Новини світу: в Єкатеринбурзі молоді люди підпалили кавалки пуху, чим викликали загорання авто

Як повідомлялося, у Краснодарі блогери та інші поціновувачі гарних фото витоптали макове поле. Одна з місцевих жительок та виклала відео у соцмережі. Жінка хотіла зняти квіти з повітря, але замість цього виявила безліч стежок.

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