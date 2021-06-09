В России парень и девушка подожгли тополиный пух, а сгорел автомобиль

Молодые люди скрылись с места инцидента.

В российском Екатеринбурге парень и девушка подожгли тополиный пух, а сгорел автомобиль.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.

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Видео, которое попало в Сеть, — с камер наружного наблюдения. На нем видно, что двое молодых людей подожгли пух посреди улицы, а потом спокойно пошли с места. Пламя тем временем разгорелось так, что перекинулось на припаркованную неподалеку машину. Уже через несколько минут огонь полностью ее уничтожил.

Полиция Екатеринбурга изучает видео и опрашивает свидетелей. Городские власти теперь решили убирать пух: его будут смачивать, а затем пылесосить спецтехникой.

Новости мира: в Екатеринбурге молодые люди подожгли куски пуха, чем вызвали возгорание авто

Как сообщалось, в Краснодаре блогеры и другие ценители хороших фото вытоптали маковое поле. Одна из местных жительниц и выложила видео в соцсети. Женщина хотела снять цветы из воздуха, но вместо этого обнаружила множество троп.

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