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В России ценители ярких фото уничтожили маковое поле

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В России ценители ярких фото уничтожили маковое поле

Фото: кадр из видео

Женщина хотела снять цветы с воздуха, но вместо этого обнаружила множество троп.

В Краснодаре блогеры и другие ценители хороших фото вытоптали маковое поле.

Об этом сообщила одна из местных жительниц и выложила видео в соцсети.

Женщина хотела снять цветы с воздуха, но вместо этого обнаружила множество троп.

Напомним, в начале мая на Волыни состоялся фестиваль тюльпанов. Местные его уже окрестили Волынской Голландией. Происходит он уже четвертый раз — второй год подряд с карантинными ограничениями.

А в Закарпатской области можно было полюбоваться цветением крокусов.