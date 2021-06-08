В России ценители ярких фото уничтожили маковое поле

Женщина хотела снять цветы с воздуха, но вместо этого обнаружила множество троп.
В Краснодаре блогеры и другие ценители хороших фото вытоптали маковое поле.
Об этом сообщила одна из местных жительниц и выложила видео в соцсети.
Женщина хотела снять цветы с воздуха, но вместо этого обнаружила множество троп.
Напомним, в начале мая на Волыни состоялся фестиваль тюльпанов. Местные его уже окрестили Волынской Голландией. Происходит он уже четвертый раз — второй год подряд с карантинными ограничениями.
А в Закарпатской области можно было полюбоваться цветением крокусов.