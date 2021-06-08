Лукашенко объявил государственным праздником день вторжения СССР в Польшу

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко основал в стране новый государственный праздник — День народного единства.

Лукашенко подписал указ, которым учредил День народного единства, который будут праздновать 17 сентября. В этот день в 1939 году советские войска вторглись на тогдашнюю территорию Польши и оккупировали современные территории западной Беларуси и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

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"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", — говорится в сообщении.

У Лукашенко добавили, что основанием нового праздника белорусский народ демонстрирует единство "в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и цветущей страны":

Историческая справка: 17 июня 1939 года Советский Союз осуществил вторжение на территорию Польши. Тогда, через 16 дней после нападения Германии на Польшу, советские войска без объявления войны вторглись с востока и оккупировали западнобелорусские и западно-украинские земли. Эта операция длилась 20 дней и привела к окончательной оккупации Красной армией и вермахтом всей территории Второй Польской Республики. Нападение и дальнейшая аннексия вызвали исчезновение с политической карты мира Польского государства, массовые аресты, депортации народов, репрессии и прочее.

Напомним, КНУ имени Шевченко лишил Лукашенко звание почетного доктора. Голосование проходило анонимно.

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