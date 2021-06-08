Лукашенко оголосив державним святом день вторгнення СРСР у Польщу

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заснував у країні нове державне свято - День народної єдності.

Лукашенко підписав указ, яким заснував День народної єдності, який святкуватимуть 17 вересня. Цього дня у 1939 році радянські війська вторглися на тодішню територію Польщі і окупували сучасні терени західної Білорусі та України.

Про це повідомляє пресслужба Олександра Лукашенка.

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"Цей день став актом історичної справедливості щодо білоруського народу, розділеного проти його волі в 1921 році за умовами Ризького мирного договору, і назавжди закріпився в національній історичній традиції", – йдеться у повідомленні.

У Лукашенка додали, що заснуванням нового свята білоруський народ начебто демонструє єдність "у виборі стратегічного курсу на розбудову сильної, суверенної й квітучої країни":

Історична довідка: 17 червня 1939 року Радянський Союз здійснив вторгнення на територію Польщі. Тоді, через 16 днів після нападу Німеччини на Польщу, радянські війська без оголошення війни вдерлися зі сходу й окупували західнобілоруські та західноукраїнські землі. Ця операція тривала 20 днів й призвела до остаточної окупації Червоною армією та Вермахтом всієї території Другої Польської Республіки. Напад і подальша анексія спричинили зникнення з політичної карти світу Польської держави, масові арешти, депортації народів, репресії та інше.

Нагадаємо, КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора. Голосування відбувалося анонімно.

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