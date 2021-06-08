Вагітна Катерина Осадча вперше показала животик у купальнику

Ведуча насолоджується відпочинком у Туреччині.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим влаштували собі вікенд у Туреччині.

Там подружжя насолоджується мальовничими краєвидами, смачною кухнею і теплим морем. Також Катерина, яка невдовзі втретє стане мамою, вперше продемонструвала округлий животик у купальнику.

instagram.com/kosadcha

На знімку, яким зірка поділилася у фотоблогу, вона позує у суцільному пляжному вбранні смарагдового кольору. Образ ведуча доповнила чорними окулярами та білим капелюшком. Купальник добре підкреслив форми майбутньої мами.

"Зливаюсь з природою", - коротко підписала знімок Осадча.

Катерина Осадча відпочиває у Туреччині / instagram.com/kosadcha

Катерина з чоловіком Юрієм Горбуновим відпочивають у Туреччині / instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що днями вагітна Катя Осадча у білій сукенці показала, як і де день народження тата святкувала. Батьку зірки виповнилося 74 роки.

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