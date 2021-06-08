До України прибула нова партія вакцини Pfizer

Прибуло ще 117 тисяч доз.

У вівторок, 8 червня, ЮНІСЕФ доставив до України 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech від СОVID-19.

Про це повідомила пресслужба ЮНІСЕФ.

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Препарат надійшов до країни у межах глобальної ініціативи COVAX. Загалом протягом цього тижня і наступного Україна отримає 473 850 доз Pfizer. Раніше в рамках COVAX отримано 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

"Чим більше вакцин доставляється до України через механізм COVAX, тим більше людей із пріоритетних груп ми можемо охопити, і тим швидше ми зможемо захистити людей від важких захворювань або смерті від COVID-19. Разом з повною новою поставкою, загальна кількість вакцин, отриманих через COVAX, становитиме 2 137 500 доз (Pfizer-BioNTech та AstraZeneca)", каже д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова Бюро ВООЗ в Україні.

Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютогою. Першими препарат почали вводити медичним працівникам коронавірусних лікарень, бригадам екстреної допомоги, співробітникам лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.

Другий етап з п'яти розпочали 22 березня. На ньому щеплення роблять лікарям усіх закладів охорони здоров’я, соціальним працівникам та людям старших 80 років.

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