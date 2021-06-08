В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer

Прибыло еще 117 тысяч доз.

Во вторник, 8 июня, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech от СОVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

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Препарат поступил в страну в рамках глобальной инициативы COVAX. Всего в течение этой недели и на следующий Украина получит 473 850 доз Pfizer. Ранее в рамках COVAX получено 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1072800 доз вакцины AstraZeneca.

"Чем больше вакцин доставляется в Украину через механизм COVAX, тем больше людей из приоритетных групп мы можем охватить, и тем быстрее мы сможем защитить людей от тяжелых заболеваний или смерти от COVID-19. Вместе с полной новой поставкой, общее количество вакцин, полученных из COVAX, составит 2137500 доз (Pfizer-BioNTech и AstraZeneca)", - говорит д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине.

Напомним, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля. Первыми препарат начали вводить медицинским работникам коронавирусных больниц, бригадам экстренной помощи, сотрудникам лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

Второй этап из пяти начали 22 марта. На нем прививки делают врачам всех учреждений здравоохранения, социальным работникам и людям старше 80 лет.

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