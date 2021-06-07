КНУ имени Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

Голосование проходило анонимно.

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Решение приняли в понедельник, 7 июня, сообщила членкиня Ученого совета КНУ Мария Горбань.

"Поздравляю Университет!!!!! Наконец-то! Лукашенко лишили почетного звания доктора КНУ!", — говорится в сообщении. Отмечается, что голосование было анонимным. Как свидетельствуют результаты, 55 человек проголосовали "за". В то же время один человек воздержался, а еще один — выступил "против".

Отметим, это звание самопровозглашенный президент Беларуси получил еще при президентстве Виктора Ющенко. Всего КНУ имеет более 80 почетных докторов. Такое решение приняли впервые в истории Университета.

Основаниями для такого решения КНУ стало нарушение прав человека и неуважение к государству Украина. Ректор Владимир Бугров призвал Ученый совет ЗВО лишить Лукашенко этого статуса. По словам Бугрова, Александр Лукашенко "не является достойным звания почетного доктора, а его противозаконные действия противоречат ценностям университета".

Новости Украины: КНУ имени Т. Шевченко разработал процедуру лишения звания почетного доктора

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку