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КНУ имени Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

КНУ имени Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

Associated Press

Голосование проходило анонимно.

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Решение приняли в понедельник, 7 июня, сообщила членкиня Ученого совета КНУ Мария Горбань.

"Поздравляю Университет!!!!! Наконец-то! Лукашенко лишили почетного звания доктора КНУ!", — говорится в сообщении. Отмечается, что голосование было анонимным. Как свидетельствуют результаты, 55 человек проголосовали "за". В то же время один человек воздержался, а еще один — выступил "против".

Отметим, это звание самопровозглашенный президент Беларуси получил еще при президентстве Виктора Ющенко. Всего КНУ имеет более 80 почетных докторов. Такое решение приняли впервые в истории Университета.

Основаниями для такого решения КНУ стало нарушение прав человека и неуважение к государству Украина. Ректор Владимир Бугров призвал Ученый совет ЗВО лишить Лукашенко этого статуса. По словам Бугрова, Александр Лукашенко "не является достойным звания почетного доктора, а его противозаконные действия противоречат ценностям университета".

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