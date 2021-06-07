Авиакатастрофа МН17: подозреваемые игнорируют заседания суда в Гааге

Катастрофа с участием самолета малазийских авиалиний произошла 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Подозреваемые в сбивании рейса MH17 в 2014 году над оккупированной частью Донецкой области 7 июня не явились на заседание суда в Гааге.

Проигнорировали заседание Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко, заявил судья Хендрик Стейнгаюс на заседании Окружного суда Гааги.

"Подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко не явились. Они осведомлены об этих слушаниях. Дела против трех подозреваемых продолжают слушаться в заочном порядке", — отметил Стейнгаюс.

Подозреваемого Олега Пулатова представляет защита — адвокат нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt Сабина тен Дуссхате и адвокат Баудевейн ван Эйк. По словам судьи, в понедельник возобновляются слушания в отношении подозреваемых российского террориста Гиркина (Стрелкова), российского генерала Дубинского (позывной "Хмурый") и Харченко (позывной "Крот"). Слушания были приостановлены 21 мая.

Также возобновляются слушания по Пулатову (позывной "Гюрза"), которые были приостановлены 26 мая. Слушания по этим четверым подозреваемым проходят одновременно, однако их дела не объединяли. Стейнгаюс отметил, что 7 июня на суде присутствовали родственники погибших пассажиров самолета рейса MH17 и защита.

Напомним, международное следствие установило, что малазийский Boeing, который в июле 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту. Нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландском языке.

Новости мира: суд в Нидерландах начал рассмотрение дела МН17 - чего ждут от этого блока слушаний Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку