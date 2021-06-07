Авіакатастрофа МН17: підозрювані ігнорують засідання суду в Гаазі

Катастрофа за участі літака малазійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які були на облавку, загинули.

Підозрювані в збитті рейсу MH17 у 2014 році над окупованою частиною Донецької області 7 червня не з'явилися на засідання суду в Гаазі.

Проігнорували засідання Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко, заявив суддя Гендрік Стейнгаюс на засіданні Окружного суду Гааги.

"Підозрювані Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Леонід Харченко не з'явилися. Вони обізнані про ці слухання. Справи проти трьох підозрюваних продовжують слухатися у заочному порядку", - зазначив Стейнгаюс.

Підозрюваного Олега Пулатова представляє захист - адвокат нідерландської юридичної компанії Sjöcrona Van Stigt Сабіна тен Дуссхате і адвокат Баудевейн ван Ейк. За словами судді, у понеділок поновлюються слухання щодо підозрюваних російського терориста Гіркіна (Стрелкова), російського генерала Дубинського (позивний "Хмурий") і Харченка (позивний "Крот"). Слухання були припинені 21 травня.

Також поновлюються слухання щодо Пулатова (позивний "Гюрза"), які були припинені 26 травня. Слухання щодо цих чотирьох підозрюваних проходять одночасно, проте їхні справи не об'єднували. Стейнгаюс зазначив, що 7 червня на суді були присутні родичі загиблих пасажирів літака рейсу MH17 і захист.

Нагадаємо, міжнародне слідство встановило, що малайзійський Boeing, який у липні 2014 року летів з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом з російської ракетної установки "Бук". Загинули 298 людей - це всі, хто був на борту. Нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають нідерландською мовою.

Новини світу: суд в Нідерландах почав розгляд справи МН17 – на що чекають від цього блоку слухань Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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