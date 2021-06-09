Усиление за 18 миллионов евро: "Шахтер" согласовал первый летний трансфер

Донецкий клуб завершает переход бразильца Педриньо.

Донецкий "Шахтер" договорился о подписании полузащитника португальской "Бенфики" Педриньо.

Агент 23-летнего бразильца Уилл Дантас подтвердил, что его клиент переберется к "горнякам".

По информации ESPN, донецкий клуб заплатит за футболиста 18 миллионов евро и подпишет с ним контракт на 5 лет.

"Все согласовано, но еще не подписано. Соглашения закрывают только тогда, когда есть подписи. Поэтому пока не могу сказать, что переход закрыт на 100%.

Не было никаких сложностей. Очень благодарен президенту "Бенфики", он всегда относился к нам хорошо, очень этично. Предложение есть, теперь мы просто ждем подписания контракта.

Не хочу говорить об игровых минутах Педриньо в "Бенфике". Возможно, этот трансфер - хорошо для обеих сторон", - сказал агент в комментарии SIC Notícias.

Педриньо может стать первым новичком "Шахтера" после прихода нового главного тренера итальянца Роберто Де Дзерби.

В прошлом сезоне бразилец забил лишь 1 гол и сделал 4 ассиста в 31 матче за "Бенфику" во всех турнирах.

Ранее ТСН Проспорт писал, что сексапильная ведущая телеканала "Шахтера" выпятила грудь в эффектном купальнике.

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