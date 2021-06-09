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Американская Аризона страдает от масштабных лесных пожаров

Американская Аризона страдает от масштабных лесных пожаров

Associated Press

Пожарные взяли под контроль один из двух мощных очагов возгорания.

Американский штат Аризона страдает от масштабных лесных пожаров.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.

Пожарным наконец удалось взять под контроль один из двух мощных очагов возгорания. Распоряжение об эвакуации отменили в нескольких сельских районах, а поэтому их жители могут вернуться домой. Впрочем, опасность еще не отступила, потому иногда пламя сдержать не удается.

Огонь выжег уже более 5,5 сотен квадратных километров кустарников и травы. Что стало причиной пожаров, пока расследуют.

Как сообщалось, территории Греции и Испании страдают от мощных лесных пожаров. Из региона эвакуировали жителей 13 поселков и трех монастырей