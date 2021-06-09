Американская Аризона страдает от масштабных лесных пожаров

Пожарные взяли под контроль один из двух мощных очагов возгорания.

Американский штат Аризона страдает от масштабных лесных пожаров.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.

Пожарным наконец удалось взять под контроль один из двух мощных очагов возгорания. Распоряжение об эвакуации отменили в нескольких сельских районах, а поэтому их жители могут вернуться домой. Впрочем, опасность еще не отступила, потому иногда пламя сдержать не удается.

Огонь выжег уже более 5,5 сотен квадратных километров кустарников и травы. Что стало причиной пожаров, пока расследуют.

Как сообщалось, территории Греции и Испании страдают от мощных лесных пожаров. Из региона эвакуировали жителей 13 поселков и трех монастырей

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