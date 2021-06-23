Нова етика: до чого нам потрібно бути готовими

Наша авторка Христина Рівера стверджує, що дуже скоро ми не зможемо викласти в соціальні мережі навіть фото свого сніданку, не кажучи вже про все інше.

Ще зовсім недавно одна популярна фітнес-гуру писала в своєму ЖЖ: "Ви, ледачі дупи! Якщо ви не можете схуднути — це не тому, що вам заважає генетика \ хвороби \ стрес \ діабет \ інсулін! А тому що вам лінь, і у вас недостатньо мотивації, і вам нормально бути гладкими тюленями 56-го розміру!"

Сьогодні таке уявити взагалі неможливо. Тільки-но хто-небудь заїкнеться, що можна схуднути, тільки лише цього захотівши, одразу знайдеться мінімум мільйон осіб, які розкажуть про ПТСР, який лікується тільки їжею, розлад харчової поведінки, рівень гормонів, який знижується з віком, і взагалі, про бодипозитив, до якого всі повинні прагнути. Тому про схуднення, зокрема і про свій позитивний досвід, краще нікому не говорити, інакше це буде фетшеймінг і взагалі, кричуща нетолерантність.

Але не встигли ми змиритися з тим, що стрункі ноги і накачаний зад ображають чиїсь почуття, як колективне несвідоме підставило нам чергову підніжку. Популярна блогерка і селф-мейд-вумен написала пост про те, що, коли їй набридло бути бідною, вона стала більше працювати і, в принципі, зараз задоволена результатами своєї праці. Я сама сто разів в темному дотолерантному минулому писала такі пости і стикалася лише зі схвальним киванням або байдужим мовчанням моєї аудиторії. Тут же блогерка натиснула на якийсь спусковий гачок і розкрила нові безодні колективної ненависті. "Ти забула про матерів із хворими дітьми, які не можуть працювати!" — лунало з одного краю океану коментарів. "Не всі люди можуть працювати, тому що у них різні обставини, так це не означає, що вони не винні в своїй бідності!", "Пенсіонери працювали все життя, а зараз риються в смітниках! Це що, теж був їхній вибір?". Загалом коментатори були так обурені таким успіхом авторки, наскаржилися на неї фейсбуку і покарали її ув'язненням в цифровому концтаборі.

За мотивами цього епічного скандалу я пропоную не зупинятися усім, чиї почуття ображені. На кожну фотографію або пост, де згадується щасливе сімейне життя, весілля або заручини, незабаром можна буде реагувати в такий спосіб: "Як ти можеш хвалитися тим, що ти заміжня? У мене, наприклад, особисте життя не склалося. Так, мені не пощастило — так я що тепер, неповноцінна? ти знаєш, що в Україні на 100 жінок припадає 86 чоловіків. так тепер всім, кому не дістався мужик, скаженіти, дивлячись на твоє виродкове сімейне щастя? Це помилка того, хто вижив, що своєю турботою, усмішкою або борщами ти можеш залучити мужика!"

З цього рівня легко перескочити на фотки дітей і \ або повідомлення про дні народження і т.д. "Що повинні відчувати ті жінки, які не можуть народити, а твій пухкий карапуз так і променієш щастям, а ти — перевагою, яке тобі нібито дає материнство. Ти подумала про ті сім'ї, які розпалися, тому що жінка не могла завагітніти? Що ти знаєш про ночі, коли жінки плачуть в подушку від того, що знову почалися місячні і довгоочікувана вагітність не настала?"

Зрозуміло, такі небезпечні теми ми можемо з часом навчитися оминати і, наприклад, постити фоточки з подорожей. Але і тут я вже бачу неіллюзорну небезпеку наштовхнутися на чисту, незамутнену ненависть. "Подорожуєш під час локдауну? На яхті катаєшся? У той час, як я змушена працювати все літо? Тому що у мене немає відпустки \ карантин \ кордони закриті \ потрібні тести \ щеплення! Чому я повинна дивитися на твої красиві картинки і страждати від того, що я боюся літати на літаках? Здохни, мандрівна тварюко!"

Так що фото з подорожей скасовуються як такі, що ображають почуття домосідів. Але навіть якщо просто постити фотки їжі, знайдуться люди, які не переносять лактози \ глютену, вегани та ін., Яких образить ваша піца з пепероні та моцарелою.

Такі часи обов'язково прийдуть — і ми наближаємо їх, як можемо. Запам'ятайте цей пост!

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