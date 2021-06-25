Астрологічний прогноз на 25 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: не можна давати волю негативним якостям людської натури — злостивості, заздрості, жадібності, ненависті, жодне з них не залишиться безкарним.

Символ дня: голуб.

Стихія дня: метал.

Енергетика дня: день сприяє відпочинку.

Число дня: 7.

Колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий, шоколадний.

Камені дня: турмалін, чароїт, перли.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Слова дня: завершення серйозного процесу або проєкту.

Геометрична фігура дня: коло.

Містика дня: можна — і треба — очищати навколишній простір силою води, вогню або ладану.

Табу дня: бажано обмежити спілкування з оточенням, особливо тими, хто має репутацією токсичних.

Які люди народжуються цього дня: народжені цього дня люди схильні до розуміння і всепрощення, вони з оптимізмом дивляться на світ і є душею будь-якої компанії, в якій опиняються. Як правило, обирають професію психологів, лікарів, адвокатів і священників.

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