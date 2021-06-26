26 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

26 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

26 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.

Что празднуют в этот день

26 июня — День рождения зубной щетки, День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Международный день в поддержку жертв пыток.

День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Ежегодно с 1987 года 26 июня решением Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в целях создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

По оценкам ООН, число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет не менее 185 млн. Человек (т.е. 3% всего населения планеты или около 12% населения в возрасте от 15 до 30 лет). Ежегодно в результате употребления наркотиков погибают около 200 тысяч человек. Наркомания находится на шестом месте в списке самых распространенных причин смерти лиц в возрасте 15-49 лет.

В Украине наркомания увеличивается на 8% в год — тенденция одна из самых высоких в мире. 70% наркоманов — молодые люди до 25 лет. Женская наркомания в Украине в процентном соотношении — самая высокая в Европе.

Международный день в поддержку жертв пыток

Этот день был основан в 1997 году Генасамблеей ООН для привлечения внимания общества к проблеме пыток и эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В Украине только к уполномоченному по правам человека в течение года в среднем обращаются около 1300 украинсцев, которые, по их утверждению, подвергались пыткам. Наибольшие проблемы с соблюдением прав человека — в колониях, следственных изоляторах и во время следствия, когда нужные признания "выбивают" силой.

Кто сегодня отмечает именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

26 июня — мученицы Акилины

Праздники Акилина — христианская мученица и праздники III века, чье имя на Руси превратилось в Акулину (Кулину). Родилась в финикийском городе Библос (ныне Ливан) отец — христианин Евтолмий.

Во время гонения на христиан беседы блаженной Акилины со своими сверстниками подслушал один из рабов начальника области, по имени Никодим и сообщил об этом своему господину. Начальник области послал слуг схватить девушку; это произошло на второй год правления областью Волусияна и на 20 году ее рождения. Она не отреклась веры даже после пыток и была обезглавлена.

Приметы и традиции сегодня

26 июня можно было отправляться на сборы земляники — в то время она уже созревала.

В народе праздник называли Гречишниця, поскольку было принято сеять гречку. Сеять гречку следовало в пыльную, сухую или песчаную землю при ясной и солнечной погоде.

В день Акулины наши предки устраивали праздник каши. Крестьяне готовили кашу и похвалили ее соседями, а также угощали ею бездомных. Те в свою очередь благодарили хозяевам и желали им, чтобы у них гречка родила обильно. Говорили 26 июня: "Гречневая каша матушка наша, а хлеб ржаной — отец наш родной".

Молоко на Акулину не пили, — существовала примета, что в этот день оно становится вредным для здоровья.

Если огурцы позднего сева не успевают созреть до сих пор — значит, по примете, они не будут вкусными.

Многие насекомые — будет теплая и ясная погода.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя трудно работать — иначе гречка не принесет.

В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.

26 июня в истории

1886 — французский химик Муассан впервые получил чистую фтор

1896 — в Новом Орлеане открылся первый в мире кинотеатр. Он был рассчитан на 400 мест.

1906 — стартовали первые в истории автомобильные гонки Гран-При Франции.

1919 — вышел первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз"

1925 — премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка"

1940 — советское правительство передало румынскому посланнику в Москве заявление с требованием передачи Бессарабии Советскому Союзу. Этот ультиматум Королевство Румыния приняла 28 июня

1940 — в Советском Союзе введено восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за опоздание на работу

1945 — на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций.

1945 — в СССР было учреждено звание генералиссимус. На следующий день первым и единственным обладателем его стал Сталин.

1945 — на конференции в Сан-Франциско представителями 50 государств был подписан Устав Организации Объединенных Наций.

1957 — Совет по медицинским исследованиям Великобритании опубликовал исследование, где приводились доказательства высокой зависимости заболеваний раком легкого от курения.

1979 — легендарный Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

Getty Images

2003 — Верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны.

2006 — в Кельне состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3: 0 победила сборная Украины.

2015 — Верховный суд США, ссылаясь на четырнадцатую поправку к Конституции Соединенных Штатов, обязал все 50 штатов выдавать брачные свидетельства всем однополым парам.

Кто из знаменитостей родился в этот день

1694 — Георг Брандт, шведский химик, открыл химический элемент кобальт.

1810 — Василий Тарновский (старший), украинский этнограф, историк права, общественный деятель.

1892 — Перл Бак, американская писательница, Нобелевский и Пулитцеровский лауреат

1898 — Вильгельм Мессершмитт, немецкий авиаконструктор

1918 — Василий Бережной, украинский писатель и журналист.

1927 — Нинель Гаркуша, украинский художник декоративного искусства

1980 — Ченнинг Татум, американский киноактер ( "Битва в Сиэтле", "Джонни Д.", "Мачо и ботан", "Мерзкая восьмерка")

Associated Press

1987 — Василий Васильцив, украинский музыкант

1990 — Ирина Мовчан, украинская фигуристка, чемпионка Украины 2009 года по одиночного катания.

1993 — Ариана Гранде, американская певица

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