Астрологический прогноз на 23 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: необходимо беречь психику от перегрузок, сдерживая как негативные, так и позитивные эмоции и не давая им разгуляться.

Символ дня: труба.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день не подходит для активных действий, лучше переждать, пока он пройдет.

Число дня: 5.

Цвет дня: сиреней, лиловый, фиолетовый.

Камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Слова дня: настойчивость и уверенность в своих силах.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Мистика дня: от гаданий лучше отказаться – они не дадут правильного ответа на волнующие вопросы.

Табу дня: нельзя тратить энергию на пустяки – она иссякнет, и ее не хватит грядущие серьезные дела.

Какие люди рождаются в этот день: целеустремленные, упорные и хорошо знающие, чего хотят добиться, и умеют убеждать в своей правоте других – из них подучаются хорошие бизнесмены, педагоги и психологи.

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