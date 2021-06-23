Астрологический прогноз на 23 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: необходимо беречь психику от перегрузок, сдерживая как негативные, так и позитивные эмоции и не давая им разгуляться.
Символ дня: труба.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день не подходит для активных действий, лучше переждать, пока он пройдет.
Число дня: 5.
Цвет дня: сиреней, лиловый, фиолетовый.
Камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Слова дня: настойчивость и уверенность в своих силах.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Мистика дня: от гаданий лучше отказаться – они не дадут правильного ответа на волнующие вопросы.
Табу дня: нельзя тратить энергию на пустяки – она иссякнет, и ее не хватит грядущие серьезные дела.
Какие люди рождаются в этот день: целеустремленные, упорные и хорошо знающие, чего хотят добиться, и умеют убеждать в своей правоте других – из них подучаются хорошие бизнесмены, педагоги и психологи.
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