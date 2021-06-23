Астрологічний прогноз на 23 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішні місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: необхідно берегти психіку від перевантажень, стримуючи як негативні, так і позитивні емоції і не даючи їм розгулятися.

Символ дня: труба.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день не підходить для активних дій, краще перечекати, поки він мине.

Число дня: 5.

Колір дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.

Камені дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Слова дня: наполегливість і впевненість у своїх силах.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Містика дня: від ворожінь краще відмовитися — вони не дадуть правильної відповіді на бентежливі запитання.

Табу дня: не можна витрачати енергію на дрібниці — вона вичерпається, і її не вистачить прийдешні серйозні справи.

Які люди народжуються цього дня: цілеспрямовані, наполегливі і добре знають, чого хочуть домогтися, і вміють переконувати в своїй правоті інших — з них виходять хороші бізнесмени, педагоги і психологи.

Читайте також: Гороскоп на 23 червня для всіх знаків зодіаку: день вдалих починань

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання