Курс биткоина снизился более чем на 10%: подробности

Ночью курс криптовалюты находился на уровне 31,909 тысячи долларов США.
Биткоин в ходе торговой сессии ночью 22 июня снижался до 31,909 тысячи долларов (-10,33%).
О чем информируют данные площадки Coindesk.
А через несколько минут курс биткоина находился на уровне 32,135 тысячи долларов (-9,7%).
Через несколько часов курс биткоина выровнялся до 32,752 тысячи долларов (-6.67%).
Напомним, что биткоин — самая популярная в мире цифровая валюта, первый выпуск которой состоялся в 2009 году.
Добавим, что ранее глава Tesla Маск опубликовал в Twitter новое и довольно короткое сообщение, состоящее из слова Bitcoin и пары емодзи — изображение Bitcoin и разбитого сердца, и это спровоцировало проседание криптовалюты на 3%.
На такую ситуацию отреагировал коллектив хакеров Anonymous и обвинил Маска в чрезмерном влиянии и пренебрежении к инвестициям обычных работающих людей, поэтому обещают месть.
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