Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Сальвадор будет использовать вулканы для майнинга биткоина

Сальвадор будет использовать вулканы для майнинга биткоина

pixabay.com

Страна намерена расширить инфраструктуру и стимулировать ее развитие вокруг источников геотермальной энергии.

Сальвадор разрабатывает возможность майнинга биткоина с использованием энергии вулканов.

Об этом пишет Bitcoin.com.

Президент страны Наиб Букел заявил, что инженеры сообщили ему об открытии новой скважины, которая может обеспечить примерно 95 МВт абсолютно чистой геотермальной энергии.   Главным источником этой энергии стали вулканы. Вокруг этой скважины уже начали разрабатывать полный центр добычи биткоина.

Сальвадор намерен расширить инфраструктуру и стимулировать ее развитие вокруг источников геотермальной энергии. По словам президента, у этих центров будут основывать индустриальные парки с доступом к дешевой, чистой, возобновляемой энергии. Кроме того, он предположил, что майнеры биткоина смогут рассматривать эти парки, как идеальный вариант для своей деятельности.

Напомним, 9 июня стало известно, что первое государство в мире официально признало биткоин платежным средством. Соответствующее решение принял парламент Сальвадора. Ратификация этого законопроекта сделает обязательным принятие биткоина в качестве оплаты. То есть известная из криптовалюта станет платежным средством наравне с долларом США. Соответствующую инфраструктуру собираются создать в течение 90 дней.

Новости мира Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством

Новости мира Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 