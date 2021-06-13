Сальвадор будет использовать вулканы для майнинга биткоина

Страна намерена расширить инфраструктуру и стимулировать ее развитие вокруг источников геотермальной энергии.

Сальвадор разрабатывает возможность майнинга биткоина с использованием энергии вулканов.

Об этом пишет Bitcoin.com.

Президент страны Наиб Букел заявил, что инженеры сообщили ему об открытии новой скважины, которая может обеспечить примерно 95 МВт абсолютно чистой геотермальной энергии. Главным источником этой энергии стали вулканы. Вокруг этой скважины уже начали разрабатывать полный центр добычи биткоина.

Сальвадор намерен расширить инфраструктуру и стимулировать ее развитие вокруг источников геотермальной энергии. По словам президента, у этих центров будут основывать индустриальные парки с доступом к дешевой, чистой, возобновляемой энергии. Кроме того, он предположил, что майнеры биткоина смогут рассматривать эти парки, как идеальный вариант для своей деятельности.

I've just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable 0 emissions energy from our volcanos



This is going to evolve fast! pic.twitter.com/1316DV4YwT — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 9, 2021

Напомним, 9 июня стало известно, что первое государство в мире официально признало биткоин платежным средством. Соответствующее решение принял парламент Сальвадора. Ратификация этого законопроекта сделает обязательным принятие биткоина в качестве оплаты. То есть известная из криптовалюта станет платежным средством наравне с долларом США. Соответствующую инфраструктуру собираются создать в течение 90 дней.

Новости мира Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством

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