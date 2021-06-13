Сальвадор використає вулкани для майнінгу біткоїна

Країна має намір розширити інфраструктуру та стимулювати її розвиток навколо джерел геотермальної енергії.

Сальвадор розробляє можливість майнінгу біткоїна з використанням енергії вулканів.

Про це пише Bitcoin.com.

Президент країни Наїб Букеле заявив, що інженери повідомили йому про відкриття нової свердловини, яка може забезпечити приблизно 95 МВт абсолютно чистої геотермальної енергії. Головним джерелом цієї енергії стали вулкани. Навколо цієї свердловини уже почали розробляти повний центр видобутку біткоїна.

Сальвадор має намір розширити інфраструктуру та стимулювати її розвиток навколо джерел геотермальної енергії. За словами президента Букеле, біля цих центрів будуть засновувати індустріальні парки з доступом до дешевої, чистої, відновлюваної енергії. Крім того, він припустив, що майнери біткоїна зможуть розглядати ці парки, як ідеальний варіант для своєї діяльності.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos



This is going to evolve fast! pic.twitter.com/1316DV4YwT — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 9, 2021

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що перша держава в світі офіційно визнала біткоїн платіжним засобом. Відповідне рішення ухвалив парламент Сальвадору. Ратифікація цього законопроєкту зробить обов'язковим прийняття біткоїна як оплати. Тобто найвідоміша з криптовалют стане платіжним засобом нарівні з доларом США. Відповідну інфраструктуру збираються створити протягом 90 днів.

Новини світу: Сальвадор першим у світі визнав біткоїн платіжним засобо

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