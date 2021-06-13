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Сальвадор використає вулкани для майнінгу біткоїна

Сальвадор використає вулкани для майнінгу біткоїна

pixabay.com

Країна має намір розширити інфраструктуру та стимулювати її розвиток навколо джерел геотермальної енергії.

Сальвадор розробляє можливість майнінгу біткоїна з використанням енергії вулканів.

Про це пише Bitcoin.com.

Президент країни Наїб Букеле заявив, що інженери повідомили йому про відкриття нової свердловини, яка може забезпечити приблизно 95 МВт абсолютно чистої геотермальної енергії. Головним джерелом цієї енергії стали вулкани. Навколо цієї свердловини уже почали розробляти повний центр видобутку біткоїна.

Сальвадор має намір розширити інфраструктуру та стимулювати її розвиток навколо джерел геотермальної енергії. За словами президента Букеле, біля цих центрів будуть засновувати індустріальні парки з доступом до дешевої, чистої, відновлюваної енергії. Крім того, він припустив, що майнери біткоїна зможуть розглядати ці парки, як ідеальний варіант для своєї діяльності.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що перша держава в світі офіційно визнала біткоїн платіжним засобом. Відповідне рішення ухвалив  парламент Сальвадору. Ратифікація цього законопроєкту зробить обов'язковим прийняття біткоїна як оплати. Тобто найвідоміша з криптовалют стане платіжним засобом нарівні з доларом США. Відповідну інфраструктуру збираються створити протягом 90 днів.

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