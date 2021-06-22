Курс біткоїну знизився більш ніж на 10%: подробиці

Вночі курс криптовалюти знаходився на рівні 31,909 тисячі доларів США.
Біткоїн в ході торгової сесії вночі 22 червня знижувався до 31,909 тисячі доларів (-10,33%).
Про що інформують дані майданчика Coindesk.
А через кілька хвилин курс біткоїну знаходився на рівні 32,135 тисячі доларів (-9,7%).
Через кілька годин курс біткоїну вирівнявся до 32,752 тисячі доларів (-6.67%).
Нагадаємо, що біткоїни — найпопулярніша в світі цифрова валюта, перший випуск якої відбувся в 2009 році.
Додамо, що раніше глава Tesla Маск опублікував в Twitter нове і досить коротке повідомлення, що складається зі слова Bitcoin і пари емодзі — зображення Bitcoin і розбитого серця, і це спровокувало просідання криптовалюти на 3%.
На таку ситуацію відреагував колектив хакерів Anonymous і звинуватив Маска в надмірному впливі та зневазі до інвестицій звичайних людей, що працюють тому обіцяють помсту.
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