Народні прикмети, обряди і звичаї 22 червня

Зелена веселка — на дощ, жовта — на гарну погоду, червона - на спеку і вітер.
22 червня віряни та церква вшановують пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександрiйського, преподобного Кирила, iгумена Бiлоєзерського, преподобного Олександра, ігумена Куштського, мучениць Фекли, Марфи i Марії в Персiї. Триває третій день Трійці - Богодухів день.
Нині також - день скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
22 червня: церковне свято
Святий Дух — у більшості течій християнства Бог, одна з трьох іпостасей Святої Трійці нарівні з Богом-Отцем і Богом-Сином. Розділ богослов'я Святого Духа називається пневматологією.
22 червня: народні традиції
Коли надходив третій день Трійці — Богодухів день, то ним власне і завершувалися свята. У кожному регіоні його відзначали по-своєму. Найцікавіші обрядодії проводилися на Лівобережжі, зокрема на Полтавщині.
Про Богодухів день збереглися такі прислів'я: "Прийшов Святий дух — берись за кожух", "До Святого духа держіть кожуха", тобто іноді в цей час трапляються приморозки. Вважали, що якщо зацвіла липа — на тепло й сонячне літо.
22 червня: що не можна робити
- лаятися та сваритися;
- залишати брудним посуд.
22 червня: що варто зробити
- садити пізню розсаду;
- починати косити;
- сушити сіно.
22 червня: українські народні прикмети
- Якщо вітер довго віяв з одного, боку, але раптово змінив напрямок,— скоро задощить.
- Веселка на заході — на дощ. на сході — бути гарній погоді.
- Зелена веселка — на дощ, жовта — на гарну погоду, червона - на спеку і вітер.
- Якщо веселку видно і після дощу, але вона швидко зникає,— буде хороша погода, коли ж довго «п'є воду» — на негоду.
- Часті блискавиці в червні — на врожай зернових.
- Чистий захід сонця — на суху погоду; якщо з'являється зелений промінь, то наступний день буде сонячним.
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