У Росії чоловік проведе два роки за ґратами через ролик в TikTok

Місцем відбування покарання визначена колонія-поселення.

У Росії суд засудив до реального позбавлення волі місцевого жителя за розміщення в інтернеті відеоролика, в якому він, за версією слідства, закликав до розправ над співробітниками правоохоронних органів.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на рішення Красноармійського районного суду.

"Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки. Місцем відбування покарання визначена колонія-поселення", — йдеться в повідомленні.

Підсудний визнаний винним за ч. 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, з використанням Інтернету).

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Суд також на два роки позбавив фігуранта права займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів і каналів.

За версією слідства, в січні 2021 року фігурант виготовив відеоролик із закликами до вчинення насильницьких дій, у тому числі вбивств співробітників правоохоронних органів РФ. Потім він розмістив це звернення в сервісі TikTok.

Нагадаємо, що раніше в Білорусі 24-річного жителя Вітебська засудили до 4,5 років ув'язнення за "розпалювання соціальної ворожнечі до міліції" в TikTok.

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