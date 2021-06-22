У Росії чоловік проведе два роки за ґратами через ролик в TikTok

Місцем відбування покарання визначена колонія-поселення.
У Росії суд засудив до реального позбавлення волі місцевого жителя за розміщення в інтернеті відеоролика, в якому він, за версією слідства, закликав до розправ над співробітниками правоохоронних органів.
Про це пише Інтерфакс з посиланням на рішення Красноармійського районного суду.
"Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки. Місцем відбування покарання визначена колонія-поселення", — йдеться в повідомленні.
Підсудний визнаний винним за ч. 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, з використанням Інтернету).
Суд також на два роки позбавив фігуранта права займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів і каналів.
За версією слідства, в січні 2021 року фігурант виготовив відеоролик із закликами до вчинення насильницьких дій, у тому числі вбивств співробітників правоохоронних органів РФ. Потім він розмістив це звернення в сервісі TikTok.
Нагадаємо, що раніше в Білорусі 24-річного жителя Вітебська засудили до 4,5 років ув'язнення за "розпалювання соціальної ворожнечі до міліції" в TikTok.
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