Народные приметы, обряды и обычаи 22 июня

Зеленая радуга — на дождь, желтая — к хорошей погоде, красная — на жару и ветер.

22 июня верующие и церковь почтили память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, преподобного Кирилла, игумена Белоэзерского, преподобного Александра, игумена Куштского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии. Продолжается третий день Троицы — Богодухов день.

Сейчас также — день скорби и памяти жертв войны в Украине.

22 июня: церковный праздник

Святой Дух — в большинстве течений христианства Бог, одна из трех ипостасей Святой Троицы наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном. Раздел богословия Святого Духа называется пневматологии.

22 июня: народные традиции

Когда поступал третий день Троицы — Богодухов день, то им собственно и завершались праздники. В каждом регионе его отмечали по-своему. Самые интересные обряды проводились на Левобережье, в частности на Полтавщине.

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О Богодухов день сохранились такие пословицы: "Пришел Святой дух — берись за кожух", "К Святого духа держите кожуха", то есть иногда в это время случаются заморозки. Считали, что если зацвела липа — к теплу и солнечное лето.

22 июня: что нельзя делать

ругаться и ссориться;

оставлять грязную посуду.

22 июня: что стоит сделать

сажать позднюю рассаду;

начинать косить;

сушить сено.

22 июня: украинские народные приметы

Если ветер долго дул с одной, стороны, но внезапно изменил направление, — скоро будут дожди.

Радуга на западе — к дождю, на востоке — быть хорошей погоде.

Зеленая радуга — на дождь, желтая — к хорошей погоде, красная — на жару и ветер.

Если радугу видно и после дождя, но она быстро исчезает — будет хорошая погода, когда же долго «пьет воду» — в непогоду.

Частые молнии в июне — на урожай зерновых.

Чистый закат — на сухую погоду; если появляется зеленый луч, то следующий день будет солнечным.

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