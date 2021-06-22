Народные приметы, обряды и обычаи 22 июня

Зеленая радуга — на дождь, желтая — к хорошей погоде, красная — на жару и ветер.
22 июня верующие и церковь почтили память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, преподобного Кирилла, игумена Белоэзерского, преподобного Александра, игумена Куштского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии. Продолжается третий день Троицы — Богодухов день.
Сейчас также — день скорби и памяти жертв войны в Украине.
22 июня: церковный праздник
Святой Дух — в большинстве течений христианства Бог, одна из трех ипостасей Святой Троицы наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном. Раздел богословия Святого Духа называется пневматологии.
22 июня: народные традиции
Когда поступал третий день Троицы — Богодухов день, то им собственно и завершались праздники. В каждом регионе его отмечали по-своему. Самые интересные обряды проводились на Левобережье, в частности на Полтавщине.
О Богодухов день сохранились такие пословицы: "Пришел Святой дух — берись за кожух", "К Святого духа держите кожуха", то есть иногда в это время случаются заморозки. Считали, что если зацвела липа — к теплу и солнечное лето.
22 июня: что нельзя делать
- ругаться и ссориться;
- оставлять грязную посуду.
22 июня: что стоит сделать
- сажать позднюю рассаду;
- начинать косить;
- сушить сено.
22 июня: украинские народные приметы
- Если ветер долго дул с одной, стороны, но внезапно изменил направление, — скоро будут дожди.
- Радуга на западе — к дождю, на востоке — быть хорошей погоде.
- Зеленая радуга — на дождь, желтая — к хорошей погоде, красная — на жару и ветер.
- Если радугу видно и после дождя, но она быстро исчезает — будет хорошая погода, когда же долго «пьет воду» — в непогоду.
- Частые молнии в июне — на урожай зерновых.
- Чистый закат — на сухую погоду; если появляется зеленый луч, то следующий день будет солнечным.
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