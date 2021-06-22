У Росії ведмідь напав на туристичну групу: є загиблі

Загинув підліток.

У Росії ведмідь напав на туристичну групу в національному парку "Ергаки" в Красноярському краї.

Про це повідомляє ТАРС.

За попередньою інформацією, загинув підліток, ще одна людина травмована.

Напад стався пізно увечері в районі містечка Ведмеже озеро. У цьому місці знаходилася туристична група з 13 осіб.

Що саме сталося, поки невідомо, проте, як повідомляється, жертвою нападу тварини став підліток віком шістнадцяти років. Відомо, що загиблий не був туристом - він неофіційно підробляв носієм.

Зараз тургрупу виводять з маршруту рятувальники: їм належить подолати відстань в 8 км.

Також в Росії жителі Югри перестали ходити на кладовища. Людям страшно через ведмедів, які уподобали могили, харчуючись залишеними там людьми продуктами.

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Нагадаємо, на півночі Японії в місті Саппоро мисливці застрелили бурого ведмедя, який гуляв житловим кварталом і поранив 4 людини.

Зауважимо, що на Прикарпатті чоловік дивом уцілів після зустрічі з ведмедем.

Новини світу: у Японії застрелили ведмедя, який поранив чотирьох людей

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