У Росії ведмідь напав на туристичну групу: є загиблі

Загинув підліток.
У Росії ведмідь напав на туристичну групу в національному парку "Ергаки" в Красноярському краї.
Про це повідомляє ТАРС.
За попередньою інформацією, загинув підліток, ще одна людина травмована.
Напад стався пізно увечері в районі містечка Ведмеже озеро. У цьому місці знаходилася туристична група з 13 осіб.
Що саме сталося, поки невідомо, проте, як повідомляється, жертвою нападу тварини став підліток віком шістнадцяти років. Відомо, що загиблий не був туристом - він неофіційно підробляв носієм.
Зараз тургрупу виводять з маршруту рятувальники: їм належить подолати відстань в 8 км.
Також в Росії жителі Югри перестали ходити на кладовища. Людям страшно через ведмедів, які уподобали могили, харчуючись залишеними там людьми продуктами.
Нагадаємо, на півночі Японії в місті Саппоро мисливці застрелили бурого ведмедя, який гуляв житловим кварталом і поранив 4 людини.
Зауважимо, що на Прикарпатті чоловік дивом уцілів після зустрічі з ведмедем.